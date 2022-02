ROMA (ITALPRESS) – Un 1-1 che non soddisfa e che soprattutto, vista l’abolizione della regola del gol in trasferta, rimanda tutto al ritorno all’Allianz Stadium di Torino del prossimo 16 marzo. E’ un pareggio agrodolce quello della Juventus in casa del Villarreal nell’andata degli ottavi di Champions ma che lascia intatte le speranze di qualificazione ai quarti della formazione bianconera. “Un pareggio che rimanda tutto alla partita di ritorno. A casa nostra, con i nostri tifosi”, scrive su Instagram il centrale Leonardo Bonucci. E proprio sul social preferito dai calciatori piovono i commenti degli uomini di Massimiliano Allegri. “Che emozione la prima in Champions, peccato per il risultato finale ma mancano 90 minuti e saranno a casa nostra, con i nostri tifosi nel nostro stadio. Ci giochiamo tutto”, sottolinea l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, autore ieri sera della rete-lampo del vantaggio. “Tutto si deciderà al ritorno. Buon lavoro di squadra”, gli fa eco il compagno di reparto, lo spagnolo Alvaro Morata. “Ci giochiamo tutto al ritorno”, l’osservazione lapidaria del difensore e capitano della ‘Vecchia Signorà Giorgio Chiellini. “Volevamo la vittoria, ma abbiamo tutte le possibilità di ottenere il nostro obiettivo nella partita di ritorno! Forza Juve, non si molla mai!”, incita il brasiliano Danilo. “Abbiamo fiducia di poter inseguire i nostri obiettivi”, ammette il jolly colombiano Juan Cuadrado. “Partita dura contro un avversario tosto, ci giochiamo la qualificazione in casa nostra!”, ribadisce Mattia De Sciglio. “La battaglia continua”, il monito di Alex Sandro. Infine il portiere di riserva Carlo Pinsoglio: “Volevamo la vittoria ma è ancora tutto possibile nella partita di ritorno per raggiungere il nostro obiettivo. Fino Alla fine”.

(ITALPRESS).

