MILANO (ITALPRESS) – Chiara Ferragni è indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata da minorata difesa in relazione al caso della campagna promozionale per la linea di pandori “Pink Christmas” della Balocco.

“Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile”, commenta l’influencer.

“Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero”, prosegue Ferragni.

La Guardia di Finanza ha acquisito documenti nella sede della Balocco a Fossano, in provincia di Cuneo, in merito alle indagini avviate dalla Procura di Milano che riguardano la vicenda.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

