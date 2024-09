MILANO (ITALPRESS) – Piero Chiambretti torna su Rai3 con la seconda edizione di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” che andrà in onda a partire da domani, giovedì 12 settembre, in prima serata dallo studio che fu di Fabio Fazio e “Che tempo che fa”. “L’acquario rimasto è un omaggio, ma i pesci saranno grafici. Sarebbe un peccato metterne uno solo, obeso, che tra l’altro si è mangiato anche Fazio e la Littizzetto. Quindi ci entrerà di tutto: questa settimana ci saranno Sangiuliano, Harris e Trump. Ovvero tutto coloro che navigano nell’acquario del Paese”, dice Chiambretti presentando le 6 nuove puntate del programma che mette al centro l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento. Completamente rinnovato il cast con Alba Parietti, Asia Argento e Rosita Celentano come protagoniste femminili, e lo scrittore Edoardo Camurri e il comico Gene Gnocchi, “i due uomini che – dice Chiambretti – mi aiuteranno a superare le loro crisi di nervi”.

Del cast fisso anche Nicoletta Manzione, Marco Varvello e Claudio Pagliara, nell’ordine corrispondenti della Rai da Parigi, Londra e New York. Ogni settimana, poi, ci sarà la classifica di Maurizio Mannoni con le 5 donne in testa per crisi di nervi. Domani, nella prima puntata, non mancheranno Bianca Berlinguer e Maria Rosaria Boccia per l’intervista saltata a ‘E’ sempre carta biancà della protagonista dell’affaire dell’ex ministro della Cultura, Sangiuliano. “La Boccia mi pare stia facendo un’operazione molto importante. Io la candiderei a segretaria del Pd, perchè ha fatto vacillare più lei il governo di quanto abbia fatto la sinistra nell’ultimo anno. Lei è un personaggio pericoloso ma interessante, credo abbia detto tutto ciò che aveva da dire e adesso sia il momento del gossip che a me non interessa, per una questione di stile english”, ha aggiunto Chiambretti.

Tornando sul programma, che avrà come ospiti nella prima puntata l’attore serbo Darko Peric (Helsinki ne ‘La casa di cartà) e Claudio Martelli, “che rientra nella svolta del programma di usare la politica che fa parte di un’attualità che voglio raccontare anche sotto il profilo della crisi”, ha spiegato: “A me i numeri non mi interessano, mi interessano i prodotti che possano rispettare un progetto e il pubblico. In questo caso quello di Rai3 che si è frammentato in altre reti della stessa azienda: ritrovare l’identità di rete è ciò che ho voluto innestare in questo programma”, ha affermato Chiambretti che si definisce un conduttore “a metà tra conservatori e innovatori” della televisione. “Credo che non si debba rinnegare il proprio passato ma rinnovarsi sempre provando a rischiare qualcosa – ha continuato -. La televisione è sempre meno coraggiosa, io lo sono molto e mi aspetto critiche feroci che ne possano smuovere la sonnolente passiva visione. Gli ingredienti della tv sono primi piani, collegamenti, balletti, giornalisti, interviste: io cerco di utilizzarli in un’altra maniera”.

Di politica parla ancora sottolineando di non votare “da 10, 12 anni nè a destra, nè a sinistra perchè non mi sento rappresentato”. E su TeleMeloni chiarisce: “Esiste, ma io non l’ho vissuta. Se sbaglio è colpa mia. Non c’è stata alcuna forma di censura, e se ci fosse è un’autocensura. Abbiamo fatto inviti a politici di destra e di sinistra, c’è stata maggiore disponibilità a destra. Certo la Rai3 che ho frequentato negli Anni 90 non c’è più, perchè qualcuno è in cielo a fare chissà cosa”. ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervì, che dovrebbe avere anche una terza stagione, non è l’unico progetto per Piero Chiambretti. “Piero sarà protagonista di un altro programma che si collocherò nell’access prime time di Rai3. Sarà molto provocatorio e sarà in linea con la rete e il personaggio”, ha detto Marcello Ciannamea, direttore della direzione Intrattenimento Prime Time della Rai. Il programma s’intitolerà ‘Finchè la barca và, dovrebbe andare in onda da marzo 2025 nella striscia di access prime time di Rai3 e avere come location una barca sul Tevere. “Sarà una specie di riedizione de ‘Il portaletterè e cercherò di intervistare il mondo che ruota intorno alla città eterna: la politica a 360°”, ha concluso Chiambretti.

foto: Ipa Agency

(ITALPRESS).