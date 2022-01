LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente Liverpool per Romelu Lukaku. Secondo la stampa inglese il centravanti belga non fa parte dei convocati di Thomas Tuchel per la supersfida di questo pomeriggio contro i Reds. In un’intervista, Lukaku ha manifestato la propria insoddisfazione per il suo ritorno al Chelsea, mettendo nel mirino il tecnico tedesco e auspicando un ritorno all’Inter, da dove è arrivato in estate per 115 milioni di euro. Dopo esser guarito dal Covid, nelle ultime due partite di Premier League contro Aston Villa e Brighton Lukaku ha messo a segno due gol.

(ITALPRESS).