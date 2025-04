Chef Mariola e la chiave per un corretto equilibrio benessere-gusto

MILANO (ITALPRESS) - Seguire un'alimentazione sana non significa necessariamente fare sacrifici o rinunciare al piacere della buona tavola. La chiave è trovare un equilibrio tra le corrette scelte alimentari e il gusto, senza trasformare ogni appuntamento con i fornelli in una sfida impossibile. Dopotutto cuciniamo ogni giorno e farlo in modo consapevole ma con leggerezza e divertimento rende tutto più semplice e sostenibile nel tempo. "Siamo quello che mangiamo: adesso c'è la moda giusta di cercare gli animali che sono alimentati 'grass fed' e anche noi esseri umani dobbiamo ricercare degli alimenti che siano coltivati e prodotti in maniera sana. Quindi dobbiamo selezionare bene quello che acquistiamo e cucinarlo altrettanto bene, non rovinandolo" e "utilizzando una tecnica", ha detto Max Mariola, chef, conduttore televisivo e food influencer, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl