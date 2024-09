NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà il tedesco Felix Zwayer ad arbitrare la sida Inter-Stella Rossa, valevole per la seconda giornata di Champions League e in programma martedì a San Siro alle ore 21. I suoi assistenti saranno i connazionali

Robert Kempter e Christian Dietz. Quarto ufficiale Florian Badstùbner, anche lui tedesco come gli arbiti Var e Avar,

Bastian Dankert e Benjamin Brand.

Allo svizzero Sandro Schàrer è stata, invece, affidata Leverkusen-Milan. I suoi assistenti saranno i connazionali Jonas Erni e Stèphane De Almeida. Quarto ufficiale sarà Lionel Tschudi, mentre a Var e Avar Fedayi San e l’olandese Pol van Boekel.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).