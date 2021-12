ROMA (ITALPRESS) – Girone A dell’under 17 C con Giana Erminio ancora in vetta solitaria dopo il 5-0 sull’Entella ma la Pro Vercelli è a -1 dopo il 3-0 esterno a Fiorenzuola; girone B con il Padova che fa otto su otto e vince 3-0 contro la Pergolettese. Nel gruppo C il derby lo vince nettamente il Cesena che si impone 3-0 a Reggio Emilia raggiungendo proprio la Reggiana in vetta con 19 punti. Nel girone D, Pontedera sempre in vetta ma la Viterbese insegue a 5 punti di distanza dopo la vittoria esterna nel derby contro il Monterosi Tuscia per 5-2. Nel girone E abbiamo tre capolista: Avellino, Paganese e Pescara, le prime due vittoriose, i campani fermati sull’1-1 sul campo della Turris. Infine, gruppo F con il Bari che vince l’ottava di fila: 3-2 contro il Messina e 24 punti. Nel girone A dell’under 15 C rallenta la Virtus Entella fermata dal pari e ne approfittano per portarsi a -1 Lecco e Pro Vercelli. Nel girone B, il Mantova vince 2-0 contro la Triestina mantenendo la vetta mentre il Padova, secondo, ne fa 7 alla Pergolettese. Nel gruppo C, il Cesena vince 1-0 il derby contro la Reggiana portandosi in vetta mentre il Modena, secondo a -1, vince ad Ancona. Girone D con il Pontedera che mantiene la vetta mentre finisce pari, 1-1, il derby tra Monterosi e Viterbese entrambe al secondo posto con 17 punti. Girone E con la Turris prima in classifica ma la Juve Stabia deve ancora giocare la sua gara mentre, nel girone F, il Palermo non si ferma più e fa otto su otto vincendo in trasferta il derby contro il Catania per 2-0.

