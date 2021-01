MILANO (ITALPRESS) – Reinventare l’esperienza del consumatore unendo l’agilità di una startup e la scala di un player globale, con 180 anni di storia e di innovazione alle spalle. Procter & Gamble torna per il terzo anno al Consumer Electronics Show – la più grande fiera della tecnologia al mondo, per la prima volta completamente virtuale – e alza il sipario su P&G LifeLab Everyday (https://www.pglifelab.com/), la sua piattaforma immersiva, che unisce l’esplorazione digitale alla realtà virtuale.

«In un’era di sconvolgimenti di massa, i consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti affidabili e dalle prestazioni superiori per supportare la loro vita quotidiana – ha affermato Marc Pritchard, Chief Brand Officer di P&G -. Il nostro P&G LifeLab Everyday virtuale dimostra come ci siano ricerca e tecnologia dietro i nostri prodotti innovativi e come stiamo anticipando questa trasformazione, creando marchi che ogni giorno rendono la vita un pò più facile e il futuro un pò più luminoso».

I visitatori del P&G LifeLab Everyday potranno creare un proprio avatar per accedere ed esplorare la piattaforma virtuale, interagendo con una gamma di tecnologie e innovazioni.

Nel nuovo LifeLab Everyday sarà quindi possibile scoprire le ultime novità dei prodotti per la salute, per l’igiene personale e per la cura della casa e dei tessuti, nonchè le innovazioni che sfruttano la tecnologia per migliorare sostenibilità e impatto ambientale, a partire dalla casa.

The 50-Liter Home Coalition, il progetto, avviato di recente e guidato da P&G, ha l’obiettivo di trovare soluzioni sostenibili, basate sulla tecnologia e sulla cooperazione tra tutti i soggetti delle catene del valore, per reinventare il modo in cui l’acqua viene utilizzata in casa, con l’obiettivo di affrontare il rischio di scarsità idrica, che entro il 2025 minaccerà già i 2/3 della popolazione mondiale.

EC30: la gamma di prodotti per la pulizia personale e della casa che, rimuovendo l’acqua dal prodotto, ha reinventato il concetto stesso di pulito per renderlo più sostenibile. Una linea di prodotti mono dose, senz’acqua, che concentrandosi solo sugli ingredienti essenziali, riduce drasticamente gli imballaggi in plastica e le emissioni. EC30 a contatto con l’acqua si attiva in pochi secondi, trasformandosi in una potente schiuma.

Febreze Fade Defy Plug Air Freshener, il primo plug-in di massa con tecnologia microchip incorporata che controlla digitalmente la quantità di profumo rilasciata sulla base di ricerche approfondite sui consumatori in grado di determinare il rilascio e l’intensità ottimali del profumo.

Microban 24, che mantiene le superfici protette dalla diffusione e dalla crescita di batteri per 24 ore (se usato come indicato, anche dopo più tocchi).

Oral-B iO, lo spazzolino elettrico di ultima generazione con sistema di azionamento magnetico, nuove micro-vibrazioni, sensore di pressione, connettività avanzata, intelligenza artificiale.

All’interno del P&G LifeLab Everyday anche il Connect with P&G Bar, dove partner e imprenditori sono invitati a condividere le loro ultime idee e ispirazioni con gli esperti di tecnologia e innovazione di P&G. Mentre al Work with Us Bar le potenziali reclute interessate a lavorare in P&G possono esplorare le opportunità in azienda parlando con i rappresentanti della Talent Supply Organization della multinazionale.

Inoltre nell’anfiteatro del P&G LifeLab Everyday, P&G ospiterà la sua terza sfida annuale per l’innovazione in cui selezionati imprenditori in erba presenteranno le loro ultime soluzioni innovative per avere l’opportunità di collaborare con P&G Ventures e avviare lo sviluppo del loro prodotto. L’anfiteatro ospiterà anche le dimostrazioni con gli esperti P&G dei brand di Oral Care e Home Care, nonchè la proiezione esclusiva di”Come mantenere una casa sana” presentata da Bounty, che racconta la facilità con cui i batteri possono diffondersi in una cucina e fornirà le raccomandazioni del microbiologo Charles Gerba per mantenere una casa pulita.

Al termine del CES, il P&G LifeLab rimarrà aperto su www.pglifelab.com. «Vediamo un futuro entusiasmante per P&G LifeLab dopo il CES – ha commentato Phil Duncan, Chief Design Officer di P&G. Stiamo investendo in questa rivoluzionaria piattaforma virtuale perchè crediamo che il modo migliore per continuare ad interagire con consumatori, partner e media in tutto il mondo sia invitarli a unirsi a noi dietro le quinte, indipendentemente da quando o dove si trovino».

