ROMA (ITALPRESS) – Per ricordare i 719 anni dalla fondazione della Sapienza, si è tenuta una cerimonia dedicata alle attività di ricerca svolte dalla comunità accademica. Dopo i saluti della Rettrice Antonella Polimeni e della Direttrice Generale Simonetta Ranalli, la Prorettrice alla Ricerca, Maria Sabrina Sarto, ha illustrato “Ricerc@Sapienza”, il nuovo portale della ricerca che colleziona, struttura ed espone in modo integrato le attività di ricerca e i prodotti della ricerca dei docenti e ricercatori di Sapienza e dei suoi dipartimenti, con lo scopo di favorire la fruibilità e lo scambio delle informazioni, la contaminazione e la disseminazione culturale.

“L’obiettivo della piattaforma – spiega la Rettrice Polimeni – è quello di valorizzare sempre più la condivisione e l’interdisciplinarietà del lavoro dei ricercatori, il trasferimento tecnologico anche verso l’esterno, la brevettazione e il sostegno all’imprenditorialità, favorendo l’impatto sociale ed economico sul territorio delle attività di ricerca svolte in Sapienza”.

La piattaforma offre la possibilità di navigare tra i principali contenuti multidisciplinari e interdisciplinari, usando come criteri di interrogazione le persone (ruoli e interessi di ricerca), le pubblicazioni, le infrastrutture, i bandi, i laboratori, i gruppi di ricerca, i progetti europei, i brevetti, gli spin off e le start up.

Le attività di ogni ricercatore sono caricate automaticamente nel sistema e sempre aggiornate, attraverso l’integrazione con gli altri strumenti; oltre ai dati già disponibili, ogni docente può creare e aggiornare su Ricerc@Sapienza il proprio gruppo di ricerca utilizzando le informazioni presenti a sistema, dando così visibilità verso l’interno e verso l’esterno alle proprie attività. Grazie all’impostazione integrata, i prodotti della ricerca Sapienza e le attività di ricercatori e di Dipartimenti sono interconnessi tra loro e facilmente esplorabili.

Dopo la presentazione della piattaforma, la cerimonia è proseguita con la consegna delle medaglie ai 9 vincitori dei finanziamenti Marie Sklodowska-Curie (Claudio Babiloni, Annika Bach, Francesco Fiorentino, Carolina Giorgetti, Paola Mollo, Nicolò Palazzetti, Elena Ritondale, Yifan Sun e Narges Yaghoobi Nia) e ai 4 vincitori Erc (Maddalena Boccia, Marta De Luca, Alberto Giacomello e Marco Scuderi). I ricercatori sono stati presentati dal Prorettore alle Strategie competitive per la ricerca internazionale, Fabio Sciarrino, che ha proposto una breve descrizione delle attività dei ricercatori e delle finalità dei progetti di ricerca per i quali hanno vinto i Grants.

L’Ateneo ha voluto festeggiare il compleanno anche premiando i tre studenti che si sono distinti per meriti sportivi (il velocista Lorenzo Benati, la ginnasta Sofia D’Eugenio e la velista Alice Sinno), presentati dalla Prorettrice allo Sport e al benessere, Cristina Limatola. Per l’occasione, nel foyer dell’Aula Magna, è stata presentata inoltre una mostra di libri antichi, organizzata in collaborazione con la Biblioteca Alessandrina e illustrata oggi dalla sua direttrice, Daniela Fugaro. A chiudere, la visita di quadri e statue del Rettorato, riportate al loro splendore originario dall’Istituto centrale per il restauro.

(ITALPRESS).

