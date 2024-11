ROMA (ITALPRESS) – I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi tra successi da celebrare ed emozioni da rivivere. La Federazione Italiana Scherma ha organizzato per martedì 10 dicembre, con inizio alle ore 18, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma (Piazza Lauro De Bosis, 15), la “Cerimonia delle Medaglie Olimpiche e Paralimpiche 2024”. Durante l’evento, come da tradizione e nello spirito di condivisione della scherma italiana, saranno insigniti tutti gli atleti, i tecnici e i componenti delle Delegazioni che hanno rappresentato l’Italia sulle pedane del Grand Palais con particolare risalto per i protagonisti delle nove medaglie vinte dalla scherma azzurra ai Giochi di Parigi 2024 tra Olimpiadi e Paralimpiadi. Un risultato storico: per numero complessivo di podi conseguiti, infatti, è stato eguagliato il record nel Nuovo Millennio che era stato stabilito nell’edizione di Londra 2012. “La Cerimonia delle Medaglie è uno dei momenti per noi più sentiti – ha detto il presidente federale Paolo Azzi -. Parigi ha rappresentato una pagina memorabile e importantissima per tutta la scherma italiana, per il 50° oro della storia olimpica, per le quattro medaglie paralimpiche che mancavano da Atlanta ’96, ma anche per molto altro, dalle qualificazioni record all’orgoglio di avere due nostre campionesse quali Portabandiera nelle Cerimonie d’apertura e chiusura, passando per la straordinaria attenzione mediatica avuta dal nostro sport e dai nostri atleti. Sarà bello rivivere insieme quelle emozioni, dando inoltre doverosa attenzione a tante professionalità che, nei rispettivi settori, hanno dato un contributo decisivo alla nostra delegazione e hanno fatto onore alla scherma italiana sullo splendido palcoscenico del Grand Palais”.

