ROMA (ITALPRESS) – La coalizione di centrodestra “governa la maggior parte delle regioni in italiane insieme, poi il centrodestra non è un monolite o un partito unico, bisognerà lavorare e rifondarlo prima delle prossime elezioni politiche”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia a “Non Stop News” su RTL 102.5. “Mi pare siano stati compiuti alcuni passi in avanti da parte di Lega e FdI come ad esempio eleggere Roberta Metsola alla presidenza del Parlamento europeo, ormai nessuno nel centrodestra parla di uscire dall’Ue e tutti si dicono europeisti – ha aggiunto – seppur con toni diversi. Noi di Forza Italia siamo parte del Ppe ovvero coloro che hanno permesso la nascita dell’Europa”.

(ITALPRESS).

