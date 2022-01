Centrodestra, Lollobrigida “Da Fdi massima lealtà”

"Noi ci fidiamo dei nostri alleati. Abbiamo promesso di tenere unito il centrodestra sia in questa fase che nelle fasi successive anche per creare un'alternativa di governo credibile". Così il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida, in merito alla prossima elezione del presidente della Repubblica. mpe/sat/red