FIRENZE (ITALPRESS) – Oltre cento milioni dal Pnrr per i progetti culturali e turistici. “Ottimo risultato per la Toscana – ha commentato il governatore Eugenio Giani – è aver ottenuto, nel contesto delle sette linee di finanziamento sui beni culturali, un complesso di circa centocinque milioni di euro per borghi storici, edifici di culto di proprietà pubblica, torri e campanili, giardini storici e monumentali, teatri, cinema e musei. È molto importante il lavoro svolto dai Comuni e dai gestori di beni e strutture, ma mi sento particolarmente orgoglioso della funzione di informazione, coordinamento e supporto svolto dalla Regione Toscana”.

Giani ha parlato della globalità degli interventi, nell’ambito del Pnrr, a favore dell’efficienza energetica di cinema, teatri e musei e per l’attrattività dei borghi e il recupero di parchi e giardini storici, nonché per l’adeguamento sismico di edifici di culto, torri e campanili e il restauro di chiese.

“Centocinque milioni sui beni culturali, ben orientati su progetti credibili che hanno riscosso apprezzamento dalla commissione istituita presso il ministero dei Beni culturali, sono un bel successo per noi che crediamo quanto la cultura sia fattore identitario, di proiezione turistica economica e sociale della Toscana”, ha commentato ancora il presidente Giani.

– foto agenziafotogramma.it –

