ROMA (ITALPRESS) – Probabilmente neanche lui avrebbe immaginato che, nell’anno del centenario della sua nascita, la sua “Corrida” sarebbe tornata in onda. Invece è così: il programma ideato da Corrado (con il fratello Riccardo) alla fine degli anni Sessanta e andato in onda prima in radio e poi in televisione, tornerà sul Nove nel prossimo ottobre con la conduzione di Amadeus. Un bel modo per ricordare il celebre autore e conduttore televisivo scomparso a Roma l’8 giugno 1999.

Corrado era nato nella capitale il 2 agosto 1924 e aveva iniziato a lavorare in radio negli anni ‘50: dalla sua voce gli italiani sentirono, ad esempio, la notizia della fine della Seconda guerra mondiale. La popolarità acquisita grazie alla radio lo fa arrivare rapidamente in quella televisione di cui è considerato uno dei padri fondatori insieme a Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. A quel punto ha abbandonato il cognome e per tutti è semplicemente Corrado: lancia Alberto Sordi, lavora con Nino Manfredi, porta i suoi spettacoli teatrali in giro per l’Italia con attori del calibro di Oreste Lionello, Mario Scaccia e Fiorenzo Fiorentini. Si affaccia anche al cinema, interpretando se stesso per Luchino Visconti in “Bellissima” (ma anche, tanti anni dopo, per la serie tv “Love me Licia”).

Dal 1951 al 1954 conduce in radio “Rosso e nero”, programma che nel 1954 approda in tv sul canale Nazionale, e presto diventa il conduttore ufficiale delle più importanti manifestazioni italiane: dai concerti alle premiazioni, passando per Miss Italia. Seguono “L’amico del giaguaro”, “La prova del nove”, “Il tappabuchi” (con Raimondo Vianello), solo per citarne alcune.

Nel 1970 e nel 1971 presenta “Canzonissima” e lancia Raffaella Carrà con cui, nel 1982, tornerà a far coppia in “Fantastico 3”. Nel 1974 conduce il Festival di Sanremo e, dal 1976, tre edizioni di “Domenica in”, programma che ha ideato quando la Rai gli ha chiesto di pensare a un programma che convincesse gli italiani a rimanere a casa davanti alla tv nel periodo dell’austerity. Mai in passato gli spettatori avevano passato un intero pomeriggio a guardare la televisione… L’ultima edizione è (anche) quella del terribile incidente automobilistico in cui Corrado, alla guida della sua Lancia Gamma 2500 uscita di strada in una curva, riporta la frattura del collo del femore. Va molto peggio a Dora Moroni, la showgirl che era in auto con lui e con la compagna del conduttore Marina Donato, che viene ricoverata in ospedale rimanendo in coma per due mesi.

Nell’aprile 1982 Corrado inaugura gli studi romani della Fininvest (oggi Mediaset), concludendo (con l’edizione già citata di “Fantastico”) la sua lunga esperienza in Rai. Su Canale 5 conduce, tra gli altri, “Il pranzo è servito” e “La Corrida”. Nel 1998 è protagonista con Bongiorno e Vianello de “I tre tenori”, speciale tv in cui i tre vengono intervistati da Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana sulla carriera e sulla loro vita privata. È l’ultima apparizione televisiva del conduttore che scompare l’anno dopo a causa di un cancro al polmone.

-foto Agenzia Fotogramma –

