ROMA (ITALPRESS) – “Quello apistico è un settore fondamentale per la salvaguardia della biodiversità e l’esistenza di tutti noi. Per questo va sostenuto e incentivato”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, commenta l’apertura del bando Mipaaf per l’accesso ai finanziamenti per il 2022 e le modalità di ripartizione delle somme assegnate per l’esecuzione del sottoprogramma nazionale del Piano apistico, cofinanziato al 50% dall’Unione Europea per un importo complessivo di 10.333.074 euro. Di questi 1.158.000 euro sono riservati al sottoprogramma nazionale gestito direttamente dal Ministero e 9.175.074 euro sono ripartiti fra Regioni e Province autonome. “Fino a poco tempo fa questa filiera è stata ingiustamente considerata marginale, invece ha un ruolo indispensabile non solo dal punto di vista ambientale ma anche per tutto il mondo agricolo. Nostro obiettivo – conclude il sottosegretario Centinaio – è far conoscere la sua importanza e valorizzarla sempre di più”.

(ITALPRESS).