Centenario Verga, Musumeci: “Occasione preziosa per la Sicilia”

Centenario Verga, Musumeci: “Occasione preziosa per la Sicilia”

"Le iniziative per il centenario della morte di Giovanni Verga rappresentano un'occasione preziosa per la nostra terra". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nell'ambito delle celebrazioni programmate per il centenario della scomparsa dello scrittore. vbo/gtr