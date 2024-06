ROMA (ITALPRESS) – Dopo la battuta d’arresto in gara-4, i Boston

Celtics vincono il titolo NBA battendo comodamente Dallas in

gara-5 delle Finals. Una vittoria facile, 106-88, che porta alla

conquista del 18° titolo della loro storia, record NBA, uno in più dei Los Angeles Lakers, storici rivali. Una partita, la numero 101 della stagione, dominata dai Celtics, con i Mavericks subito ko, lo confermano i 21 punti di distacco all’intervallo (67-46). Non bastano i 28 di Luka Doncic a fermare Boston davanti al pubblico del TD Garden pronto a festeggiare il 18° titolo, che mancava dal 2008. “Faccio fatica a realizzarlo, sto solo cercando di godermelo. Gli ultimi sette anni sono stati sulle montagne russe. Abbiamo vissuto sconfitte difficili in casa agli spareggi. Abbiamo perso il titolo davanti ai nostri tifosi. Sapendo che quello che abbiamo fatto passerà alla storia, non l’ho ancora realizzato sinceramente”, ha detto Jayson Tatum, 31 punti e 11 rimbalzi, abbastanza da mettere a tacere le critiche degli ultimi mesi. Non è stato lui, però, l’MVP della serie, ma Jaylen Brown, 21 punti in questa sfida. “E’ stato un lavoro di squadra completo e lo condividerò con i miei fratelli e con il mio complice Jayson, è stato con me per tutto il percorso”, ha detto Brown, prima di abbracciare Tatum. “Ci sono pochissime possibilità nella vita di essere grande… Devi prendere il toro per le corna e devi possederlo, e i nostri ragazzi lo hanno fatto”, ha concluso il 35enne allenatore dei Celtics, Joe Mazzulla, durante la premiazione. Così sedici anni dopo l’ultimo titolo, e 77 anni dopo il primo, i Celtics riportano l’anello a Boston.

