WHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia a Washington ha ospitato una serata di gala per celebrare il quinto anniversario del Leadership Council for Women in National Security (LCWINS), associazione bipartisan statunitense impegnata nell’avanzamento della parità di genere nel campo della sicurezza nazionale. Ospite d’onore la Vice Segretaria alla Difesa, Kathleen Hicks, presenti fra gli altri anche la ex Vice Segretaria di Stato, Wendy Sherman e Ileana Ros-Lehtinen, prima donna repubblicana eletta per la Florida in Congresso. All’evento hanno partecipato oltre 200 invitate, fra cui esponenti di alto livello l dei Dipartimenti di Stato e della Difesa, della Casa Bianca e della comunità di intelligence, e di gruppi industriali attivi in settori connessi alla sicurezza nazionale.

– Foto: ufficio stampa Ambasciata d’Italia a Washington –

(ITALPRESS).