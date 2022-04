VENEZIA (ITALPRESS) – Una ferita ancora aperta, un nuovo percorso della memoria che ha preso il via questa mattina con l’istituzione della prima Giornata del Ricordo del Genocidio del popolo Armeno. All’Auditorium Santa Margherita di Ca’ Foscari è stata celebrata la prima Cerimonia cittadina, promossa dalla Presidenza del Consiglio di Venezia. Un’iniziativa, è stato spiegato nel corso del dibattito, per suggellare il millenario legame tra Venezia e la popolazione armena presente in città fin dai tempi della Serenissima ma anche per fare tesoro delle tragedie del passato come monito per il presente e per il futuro. All’intervento della presidente del Consiglio comunale sono seguiti quelli di Marco Salati, vicedirettore del dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari, di Baykar Sivazliyan, presidente Unione Armeni d’Italia e di Aldo Ferrari, docente di Lingua e letteratura armena di Ca’ Foscari. All’appuntamento moderato da Germana Daneluzzi, presidente dell’Associazione Civica Lido Pellestrina, hanno preso parte anche Gagik Sarucanian, console onorario della Repubblica d’Armenia a Venezia e Setrak Tokatzian, armeno veneziano.

In platea una folta rappresentanza di studenti delle scuole cittadine. A loro i relatori hanno rivolto l’appello a farsi testimoni della memoria di quello che Papa Francesco ha definito “il primo genocidio del XX secolo”. Ai ragazzi si è rivolta anche Victoria Tokatzian, una giovane veneziana di origini armene che dal palco ha inviato un messaggio di speranza. Al termine del dibattito la Cerimonia cittadina è proseguita con un reading musicale, con letture di testi del poeta armeno Daniel Varujan a cura dell’associazione Voci di Carta, accompagnate da musiche del repertorio folk armeno suonate al duduk, antico strumento popolare, da Giuseppe Dal Bianco. Le celebrazioni della prima edizione della Giornata dedicata al ricordo del Genocidio Armeno continueranno fino al prossimo 11 maggio con appuntamenti diffusi sul territorio comunale. Tra questi, il 4 maggio è in programma una visita guidata a San Lazzaro degli Armeni, in collaborazione con la Congregazione Armena Mechitarista.

