Cdo, Dellabianca “Vogliamo dare contenuti a Esg e corpi intermedi”

MILANO (ITALPRESS) - L'impegno per un'economia sempre più attenta all'Esg "acronimo al quale vogliamo provare a dare contenuto perché non rischi di rimanere un obbligo per avere un rapporto sano con la banca", la rinascita di "Matching", storico evento attraverso il quale l'associazione riusciva a mettere in relazione in una settimana piccole e medie imprese con grandi realtà e ridare un contenuto vero alla dimensione del corpo intermedio. Sono questi i principali obiettivi, a breve e lungo termine, di Andrea Dellabianca, presidente Nazionale della Compagnia delle Opere, associazione che fa coesistere 10.000 aziende profit e non profit, oltre che opere educative e che conta su 24 sedi locali in Italia e alcune sedi all'estero, intervistato dall'Agenzia di Stampa Italpress. (ITALPRESS) trl/gsl