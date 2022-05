ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con la spada maschile e femminile la stagione di Coppa del Mondo 2021/2022. Il prossimo weekend, da venerdì 27 a domenica 29 maggio, nell’ultimo doppio appuntamento prima dei Campionati Europei di Antalya e dei successivi Mondiali del Cairo, saranno 22 in tutto gli azzurri del CT Dario Chiadò che saliranno in pedana: 10 uomini a Tbilisi e 12 donne a Katowice. Per la trasferta maschile in Georgia risponderanno alla convocazione Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara, ai quali si aggiungeranno Andrea Baroglio, Alessandro Ferrari, Giacomo Paolini e Andrea Vallosio. Dopo la gara individuale, che inizierà con gironi e turni preliminari di scena venerdì per poi concludersi sabato con il tabellone principale, la tappa del circuito iridato a Tbilisi vivrà domenica la competizione a squadre in cui l’Italia schiererà un quartetto composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Al fianco degli azzurri, con il commissario tecnico Dario Chiadò, ci saranno i maestri Enrico Di Ciolo e Alfredo Rota, il medico Pietro Jansiti e la fisioterapista Federica Balbi.

Riflettori invece puntati sulla Polonia per la spada femminile. Per la gara individuale, anche in questo caso aperta dalle qualificazioni del venerdì prima della fase clou di sabato, le atlete convocate sono Rossella Fiamingo, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, alle quali si uniranno Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Marta Ferrari, Sara Maria Kowalczyk, Alessia Pizzini ed Emilia Rossatti. Domenica, nella prova squadre, il team italiano sarà lo stesso che ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo, con Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Nella Coppa del Mondo di Katowice lo staff tecnico azzurro sarà composto dai maestri Roberto Cirillo, Giacomo Falcini e Daniele Pantoni, a supporto delle spadiste anche il medico Eleonora Murazzi e la fisioterapista Veronica Balzano.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com