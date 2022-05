ROMA (ITALPRESS) – Il weekend internazionale della scherma si è aperto oggi con la giornata preliminare della Coppa del Mondo di spada a Heidenheim, in Germania: l’esito delle prove di oggi dice che sono otto gli spadisti azzurri che hanno ottenuto l’accesso al tabellone dei 64 di domani. Erano già qualificati per ranking Andrea Santarelli e Federico Vismara, con loro prenderanno parte alla giornata decisiva anche Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Enrico Garozzo, Simone Mencarelli e Matteo Tagliariol. Valerio Cuomo ed Enrico Garozzo hanno raggiunto l’obiettivo tabellone principale subito dopo la fase a gironi, mentre gli altri quattro azzurri hanno affrontato due turni a eliminazione diretta. Gianpaolo Buzzacchino ha vinto 15-9 sul francese Aymerick Gally e, con lo stesso punteggio, anche sul polacco Mateusz Antkiewicz; Gabriele Cimini ha superato 15-12 l’estone Kasper Tafenau e 15-10 lo spagnolo Juan Pedro Romero; Simone Mencarelli ha battuto 15-7 l’atleta di Hong Kong Chak Chau e 15-10 il kazako Dmytri Alexanin; Matteo Tagliariol ha sconfitto prima 15-14 lo svizzero Hadrien Favre e poi ha eliminato l’altro azzurro Filippo Armaleo col punteggio di 15-9. Tra gli altri azzurri, oltre al già citato Armaleo, non sono riusciti a qualificarsi Enrico Piatti, battuto 15-12 nel tabellone preliminare dei 128 da Davide Di Veroli, che nel turno successivo è stato sconfitto dal coreano Youngjun Kweon 15-9. Fuori anche Andrea Vallosio, eliminato per una stoccata sul 14-13 dallo spagnolo Angel Fabregat. Domani dalle ore 9 in programma l’inizio del tabellone dei 64, con finali previste dalle 18.

– foto FIS –

(ITALPRESS).

