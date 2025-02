HEIDENHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sono cinque gli azzurri del CT Dario Chiadò qualificati al tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Heidenheim, dove domani si assegneranno le medaglie della gara individuale. E’ già ammesso per diritto di ranking Davide Di Veroli. Dopo una fase a gironi perfetta, con sei vittorie in altrettanti assalti, ha trovato subito un posto per il secondo giorno di gara Enrico Piatti. Grazie ai successi nei tabelloni preliminari poi hanno conquistato la seconda giornata di gare anche Matteo Galassi, Luca Diliberto e Gianpaolo Buzzacchino. La prova di Fabrizio Cuomo, Simone Menacarelli, Giacomo Paolini e Gabriele Cimini si è conclusa nell’ultimo incontro, quello decisivo, della giornata di oggi. Si sono fermati nel turno dei 128 Giulio Gaetani e Valerio Cuomo, stop nel tabellone da 256 per Filippo Armaleo. Domani, a partire dalle ore 9, il tabellone principale con Di Veroli opposto allo statunitense Lioznyansky, Buzzacchino e Diliberto contro – rispettivamente – i cinesi Peng e Yu, infine il derby azzurro tra Piatti e Galassi. Fasi finali previste per le 17. La tre giorni tedesca di Coppa del Mondo di spada maschile si concluderà sabato con la prova a squadre.

Scatta domani, con la giornata dedicata alle qualificazioni della gara femminile, il Grand Prix di fioretto a Torino. L’edizione 2025 del “Trofeo Inalpi”, unica tappa italiana del circuito d’èlite della scherma mondiale, che prevede soltanto competizioni individuali a punteggio maggiorato, sarà dunque aperta dalle fiorettiste, in una prova che vede complessivamente al via 21 azzurre del CT Stefano Cerioni. Sono già ammesse al tabellone principale di domenica, per diritto di ranking, le “top 16” Arianna Errigo, Martina Favaretto, la rientrante Alice Volpi, Martina Batini ed Elena Tangherlini. Comincerà invece dalla fase a gironi del venerdì alla Inalpi Arena (inizio alle ore 10) la gara di altre 16 portacolori dell’Italia: Francesca Palumbo, Erica Cipressa, Giulia Amore, Irene Bertini, Matilde Calvanese, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Benedetta Pantanetti, Vittoria Pinna, Serena Rossini, Martina Sinigalia e Olga Rachele Calissi.

Sabato 8 saranno poi di scena le fasi preliminari della prova maschile, mentre domenica 9 febbraio sarà il giorno clou delle due gare, con i tabelloni principali che porteranno fino all’assegnazione delle medaglie, decise dalle ore 18 quando inizieranno semifinali e finali trasmesse in diretta su Sky Sport Arena. Scatta domani anche la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona con le fasi preliminari. Già ammesse per diritto di ranking al tabellone principale di sabato Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Federico Isola. In pedana, nel venerdì catalano, le altre otto azzurre: Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis, Alessandra Bozza, Roberta Marzani, Alice Clerici, Gaia Caforio, Carola Maccagno e Gaia Traditi.

