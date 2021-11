ORLEANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Saranno 6 le azzurre protagoniste del tabellone principale di domani nella gara di sciabola femminile a Orleans, nel GP FIE che apre la grande stagione internazionale della scherma. Dopo il quasi en-plein della prova maschile, dove saranno 10 i portacolori dell’Italia nel main draw, tra le donne l’Italia del CT Luigi Tarantino, che vantava già nel tabellone principale per ranking Irene Vecchi e Rossella Gregorio, ha visto qualificarsi anche Chiara Mormile, Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano ed Eloisa Passaro. Oggi in terra francese già dopo la fase a gironi ha staccato il biglietto per il tabellone principale Chiara Mormile, grazie a 5 vittorie e una sconfitta. Lo stesso score positivo, per una manciata di stoccate, non è bastato a Rebecca Gargano per entrare subito nel main draw, conquistato però con il successo per 15-5 su Zoe Baldo, portacolori della Croazia. Dopo 4 vittorie e 2 sconfitte in mattinata, sono riuscite a qualificarsi anche Eloisa Passaro, superando all’ultima stoccata (15-14) la georgiana Kakhiani Meckling, e Sofia Ciaraglia, che ha invece vinto con il punteggio di 15-11 il derby italiano con la giovanissima Mariella Viale, a sua volta protagonista di un buon girone. Si sono fermate al match per l’accesso al tabellone principale Claudia Rotili, Lucia Lucarini e Michela Battiston, stop al preliminare precedente per Giulia Arpino e alla fase a gironi per Benedetta Taricco. Domani, dunque, la giornata clou del GP FIE di Orleans per sciabolatori e sciabolatrici. Nella gara di sciabola maschile l’Italia schiererà i medagliati olimpici Luigi Samele, Luca Curatoli ed Enrico Berrè, che hanno avuto accesso al tabellone principale per ranking, e altri sette azzurri, Matteo Neri, Dario Cavaliere, Emanuele Nardella, Pietro Torre, Alberto Arpino, Luca Fioretto e Riccardo Nuccio, che hanno raggiunto il main draw dopo le qualificazioni di ieri. Nella prova femminile, invece, saliranno in pedana Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano ed Eloisa Passaro.

(ITALPRESS).