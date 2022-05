ROMA (ITALPRESS) – E’ la sciabola la protagonista della scherma internazionale di questo fine settimana. Sono nove gli azzurri che torneranno in pedana domani per la fase clou della prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile in scena a Madrid: questo l’esito della giornata di gare di oggi, che ha visto svolgersi la fase a gironi e i turni preliminari. Luca Curatoli e Luigi Samele hanno assistito alla gara, sapendo di essere già qualificati tra i migliori 64, mentre hanno conquistato oggi l’accesso al tabellone principale in pedana Dario Cavaliere, Michele Gallo, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Pietro Torre, Alberto Arpino e Riccardo Nuccio. Si sono invece fermati a un passo dal traguardo Mattia Rea, Luca Fioretto e Francesco Bonsanto, eliminati nel tabellone preliminare rispettivamente dal tedesco Leon Schlaffer (15-12), dal francese Sebastien Patrice (15-11) e dal coreano Jaeyoon Lim (15-10).

Michele Gallo, Matteo Neri e Giovanni Repetti hanno raggiunto la qualificazione alla giornata di domani già dopo un’ottima fase a gironi. Riccardo Nuccio è partito dal tabellone preliminare dei 256 e ha collezionato le vittorie contro il rumeno Matei Cidu per 15-9, in francese Tom Seitz per 15-11 e l’americano Grant Williams per 15-10.

Grande gioia per Pietro Torre, che nel giorno del suo ventesimo compleanno, centra l’obiettivo superando prima l’ucraino Oleksiy Statsenko 15-8 e poi l’ungherese Krisztian Rabb all’ultima stoccata 15-14. Doppio turno superato anche da Dario Cavaliere, che ha battuto 15-7 il messicano Javier Hernandez Flores e 15-9 il francese Maxence Lambert e da Alberto Arpino, che ha battuto il giapponese Go Ishii 15-10 e il canadese Nicholas Dinu 15-6.

– foto ufficio stampa Ffederscherma –

(ITALPRESS).

