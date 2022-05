ROMA (ITALPRESS) – Nell’ultima giornata della Coppa del Mondo di scherma paralimpica in Thailandia l’Italia sale sul podio in tutte e tre le gare a squadre in programma. Dopo i quattro podi individuali (l’argento di Emanuele Lambertini nella spada categoria A e i bronzi di Andreea Mogos nel fioretto categoria A, Gianmarco Paolucci nella sciabola categoria B ed Edoardo Giordan nella sciabola categoria A), gli azzurri sono riusciti a piazzarsi al secondo posto nel fioretto femminile a squadre e nella prova mista di spada e al terzo nella sciabola maschile a squadre.

Nel fioretto femminile a squadre il team italiano composto da Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Alessia Biagini ha vinto in semifinale contro la Thailandia 45-27 e si è arresa in finale per una sola stoccata alla Georgia sul 42-41 arrivando così al secondo posto. Ha chiuso il podio la formazione di Hong Kong.

Azzurri secondi anche nella prova mista di spada. Alessia Biagini, Sofia Brunati, Emanuele Lambertini e Gianmarco Paolucci hanno vinto ai quarti contro l’India 20-9, poi hanno battuto la squadra di casa 20-16 e sono così approdati al match decisivo, dove la Gran Bretagna si è imposta per 20-10. Al terzo posto la Corea.

Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Alberto Morelli e Gianmarco Paolucci sono arrivati terzi nella sciabola maschile a squadre: gli azzurri hanno perso 45-42 la semifinale contro la Gran Bretagna, ma sono poi riusciti ad avere la meglio nella finale per il terzo posto contro la Germania, superata col punteggio di 45-36. A salire sul gradino più alto del podio è stata la Gran Bretagna, seguita dalla Francia.

– foto Ufficio Stampa Fis –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com