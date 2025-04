ROMA (ITALPRESS) – La Coppa del Mondo di fioretto a Vancouver e il Grand Prix di sciabola a Seoul saranno gli appuntamenti di cartello del primo weekend di maggio per la scherma internazionale. A poco più di un mese dall’Europeo “in casa”, in programma dal 14 al 19 giugno a Genova, tra Canada e Corea sono attesi in pedana complessivamente 48 atleti azzurri.

Tappa in Canada per la Coppa del Mondo di fioretto sia maschile che femminile. Appuntamento dal 1° al 4 maggio a Vancouver, dove si disputeranno sia gare individuali che a squadre. Saranno 24 gli azzurri del ct Simone Vanni in pedana. Le due giornate iniziali saranno dedicate alle qualificazioni prima femminili (il 1° maggio) e poi maschili (venerdì 2), sabato 3 maggio i tabelloni principali di entrambe le prove individuali e domenica 4 le competizioni a squadre.

Le fiorettiste azzurre impegnate saranno la neo “numero 1” del mondo Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo, Elena Tangherlini, Alice Volpi, Martina Batini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia. Al maschile, invece, trasferta canadese per i fiorettisti italiani Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Tommaso Marini, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Francesco Inagargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli.

Non ci sarà Filippo Macchi, reduce dalla vittoria nel GP di Lima, che salterà a scopo precauzionale la tappa nordamericana di Coppa a causa di un piccolo infortunio alla gamba sinistra rimediato in allenamento.

“È stata sicuramente una decisione difficile da prendere perché la mia voglia di competere è sempre molto alta, tuttavia con lo staff medico della Federazione, che mi è stato e mi è molto vicino, abbiamo preferito evitare per cercare di essere il più pronto possibile nel finale di stagione. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei compagni e con me ci rivediamo nel Grand Prix di Shanghai”, ha detto l’argento olimpico di Parigi.

Con il Commissario tecnico Simone Vanni, guideranno il fioretto a Vancouver anche i maestri Fabio Galli, Alessandro Puccini e Marco Vannini, supportati dal medico Andreas Luchetti e dai fisioterapisti Matteo Scodro e Stefano Vandini. Si disputerà invece dal 2 al 4 maggio a Seoul il terzo e ultimo Grand Prix della stagione per la sciabola. In Corea del Sud, come in tutte le tappe del circuito d’élite GP, sono in programma solo gare individuali a punteggio “maggiorato”: 24 gli azzurri attesi in pedana, equamente divisi tra il gruppo femminile del ct Andrea Aquili e il maschile del ct Andrea Terenzio.

La tre giorni asiatica si aprirà venerdì 2 maggio con fase a gironi e i turni preliminari della prova femminile, il giorno seguente le qualificazioni maschili, domenica 4 la giornata clou con i tabelloni principali sia per le donne che per gli uomini.

Rappresenteranno l’Italia le sciabolatrici Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale, Giulia Arpino, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Claudia Rotili e Manuela Spica. Gli sciabolatori azzurri nella gara maschile saranno invece Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre, Francesco Bonsanto, Edoardo Cantini, Daniele Franciosa, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi e Mattia Rea. Un turno di riposo per il capitano Gigi Samele. Oltre ai due ct Andrea Aquili e Andrea Terenzio saranno presenti a Seoul anche il maestro Leonardo Caserta, il medico Mariano Edoardo Crapa e il fisioterapista Marco Taurino.

– Foto Ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS)