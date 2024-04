ROMA (ITALPRESS) – Un ultimo appuntamento internazionale separa la ginnastica artistica dgli Europei senior e junior, in programma alla Fiera di Rimini dal 24 al 28 aprile per la maschile e dal 2 al 5 maggio per la femminile. Questo weekend, infatti, molti interpreti dei grandi attrezzi saranno impegnati con la World Cup di specialità, in scena a Doha (Qatar), da domani, mercoledì 17, a sabato 20 aprile. Si tratta della quarta e ultima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024, qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi. Un affare che, per fortuna e per merito, non riguarda l’Italia, già qualificata con la squadra femminile e maschile. Per quanto riguarda le ragazze, il direttore tecnico Enrico Casella ha convocato l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Martina Maggio, che nella 3^ prova di Serie A di Ravenna è finalmente tornata a gareggiare dopo l’infortunio; Caterina Gaddi della Vis Academy e Chiara Barzasi dell’Unione Sportiva Renato Serra, giovani senior della Nazionale azzurra. Il suo omologo della maschile, Giuseppe Cocciaro, ha selezionato invece il poliziotto Salvatore Maresca, Lay Giannini della Giovanile Ancona, Nicolò Mozzato della Spes Mestre e Niccolò Vannucchi della Gymnastic Romagna Team. Al fianco degli azzurri ci saranno i tecnici Massimo Gallina (GAF), Marcello Barbieri e Gianmatteo Centazzo (GAM), gli ufficiali di gara Flavio Mandich e Linda Balugani (anche capo delegazione) e il fisioterapista Andrea Rocca. Le finali di specialità saranno trasmesse integralmente in diretta su RAI Play.

