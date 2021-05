È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di SAGAT, Società di gestione dell’Aeroporto di Torino, il Bilancio Sociale 2020. La pubblicazione illustra i principali risultati raggiunti dal Gruppo SAGAT in termini di impatto economico, tematiche ambientali e sociali, con particolare evidenza in questa settima edizione delle azioni intraprese per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Il rapporto mette in luce i seguenti risultati: il valore economico distribuito dal Gruppo SAGAT nel 2020 è stato pari a 37,68 milioni di euro, a fronte di un valore economico creato pari a 30,82 milioni di euro; il totale degli investimenti del Gruppo è ammontato a 4,15 milioni di euro in opere infrastrutturali ed impiantistiche (metodologia applicata Metodo Piemonte).

Premio Best Airport 2020 di ACI Europe: l’impegno di tutti i dipendenti nell’implementare con rapidità ed efficacia soluzioni innovative, anche attraverso la leva digitale, per fronteggiare la pandemia da Covid-19 ha permesso all’Aeroporto di Torino di ottenere l’ambito riconoscimento Best Airport Award di ACI (Airports Council International) Europe nella categoria da 2 a 5 milioni di passeggeri.

Qualità percepita: l’ascolto mai interrotto delle esigenze dei passeggeri è valso all’Aeroporto di Torino il riconoscimento ‘The Voice of the Customer’ da parte di ACI Europe, grazie agli sforzi compiuti per raccogliere il feedback dei clienti, nonostante il perdurare della pandemia; l’insieme delle attività svolte per il miglioramento della customer experience hanno inoltre portato l’Aeroporto di Torino a ricevere nel 2020 la certificazione Airport Customer Experience Accreditation di ACI Europe al Livello 1.

Tutela ambientale: l’Aeroporto di Torino ha ottenuto l’accreditamento al Livello 2 ‘Reduction’ del programma di sostenibilità ambientale internazionale Airport Carbon Accreditation di ACI Europe.

L’impegno verso la comunità è proseguito sin dall’inizio del 2020: il Gruppo SAGAT ha donato generi alimentari a favore di persone in difficoltà economiche dei Comuni limitrofi di San Maurizio Canavese e di San Francesco al Campo, per un totale di oltre 600 borse spesa.

Inoltre SAGAT ha sostenuto la didattica a distanza, fornendo all’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese dispositivi informatici dedicati agli studenti. Il ruolo sociale dell’Aeroporto di Torino si è rivelato centrale anche grazie alla creazione del primo Covid Test Point aeroportuale aperto a tutta la cittadinanza e all’accoglienza dedicata a medici, infermieri e dispositivi sanitari provenienti da altri territori.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha dichiarato: 2 “Nel 2020 l’impegno dell’Aeroporto di Torino verso la comunità e il territorio è stato concreto, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid-19: i temi della sostenibilità e l’obiettivo di un successo sostenibile sono rimasti sempre al centro del nostro operato. Riteniamo infatti che la sfida che abbiamo di fronte, condivisa con tutto il settore del trasporto aereo e aeroportuale, non possa essere vinta se non è accompagnata da una gestione consapevole e rispettosa del contesto ambientale e sociale in cui l’Aeroporto opera. Proprio in considerazione di tale ruolo, anche nel 2021 continueremo ad impegnarci in questa direzione: l’anno in corso si è già contraddistinto per l’apertura dell’hub vaccinale realizzato in collaborazione con le autorità sanitarie del territorio”.

In data odierna si è riunita anche l’Assemblea dei Soci di SAGAT S.p.A., che ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2020 della Capogruppo e il Bilancio Consolidato 2020 del Gruppo SAGAT.

Il traffico passeggeri si è attestato in forte calo (-64,4%) rispetto al 2019 per l’impatto della pandemia da Covid-19, con conseguente riduzione dei principali indicatori economici: Ricavi della gestione: 26,5 milioni di euro, pari al – 63,7% sul 2019 EBITDA: -19,1 milioni di euro (18,5 milioni di euro nel 2019) Risultato Netto: -18,5 milioni di euro (9,3 milioni di euro nel 2019).

Considerando l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria Covid-19 e al fine di sostenere la solidità patrimoniale del Gruppo e contenere i futuri impatti economico-finanziari, l’Assemblea dei Soci ha deliberato di destinare il Risultato netto d’esercizio interamente a Perdite portate a nuovo.

