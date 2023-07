ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio, ha approvato i Piani di produzione e trasmissione per i Palinsesti 2023 dei canali televisivi generalisti e specializzati, aggiornati alla data del 31 dicembre 2023. In tale ambito e con riferimento all’ipotesi di programma da affidare a Filippo Facci, l’Amministratore Delegato ha comunicato l’intenzione di assumere una decisione in tempi brevi, tenendo conto del dibattito consiliare. Il CdA ha altresì approvato l’aggiornamento della pianificazione annuale per la Fiction 2023 e la nuova policy sulla gestione delle segnalazioni (whistleblowing) a seguito delle modifiche normative.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma