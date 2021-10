MILANO (ITALPRESS) – Gianni Bocchieri, direttore generale dell’assessorato Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, è stato confermato nel consiglio di amministrazione dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Oltre al presidente dell’INAPP, professore Sebastiano Fadda ne fanno parte il dottor Andrea Martella in rappresentanza del Ministero del Lavoro, la dottoressa Cinzia Canali, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza dei presidenti di regioni e la dottoressa Sandra d’Agostino in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell’INAPP.

“Anche in questo secondo mandato – si legge nella nota – Gianni Bocchieri potrà portare ancora di più, la grande esperienza amministrativa che, ogni giorno, si pratica in Regione Lombardia. Per l’Ente regionale l’analisi delle politiche pubbliche, soprattutto in un momento di radicali cambiamenti imposti da questi anni di pandemia, diventa fondamentale”.

Il nuovo consiglio dura in carica 4 anni.

(ITALPRESS).