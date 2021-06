FOUGERES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mark Cavendish vince la quarta tappa del Tour de France 2021, la Redon-Fougeres di 150.4 km. Dopo la protesta a inizio frazione dei corridori per le tante cadute in avvio della Grande Boucle (prima con un’andatura a rilento e poi mettendo i piedi a terra per un minuto), il britannico della Deceuninck-Quick Step la spunta nella volata finale su Bouhanni (Arkea Samsic) e Philipsen (Alpecin-Fenix). Svanisce a 250 metri dal traguardo il sogno di un encomiabile Brent Van Moer, risucchiato dal gruppo dopo aver lanciato la fuga di giornata. Resta con la maglia gialla il leader della classifica generale Van der Poel (Alpecin-Fenix), che mantiene gli 8″ di vantaggio su Alaphilippe e 31″ su Carapaz. Mercoledì la carovana gialla affronterà una cronometro. La quinta tappa, Changè-Laval, è lunga 27.2 km e senza particolari difficoltà altimetriche per una buona chance per gli specialisti.

