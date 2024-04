FIRENZE (ITALPRESS) – Si sono svolti quest’oggi all’interno della Basilica di San Miniato a Monte a Firenze i funerali del celebre stilista Roberto Cavalli deceduto venerdì scorso all’età di 83 anni. La funzione religiosa è stata celebrata dal priore di San Miniato a Monte, padre Bernardo Giani, che nel corso dell’omelia ha ricordato Cavalli dicendo:”Se ne è andato una persona che ha lasciato un segno evidente nella nostra comunità. Lui è stato esperienza, sorgente di luce e pace e ci ha consegnato degli indizi e delle traccie evidenti. Ognuno di noi ha un motivo di gratitudine nei suoi confronti e dobbiamo ricordarlo per il suo esempio e per la sua dedizione straordinaria al lavoro, oltre che per l’amore che aveva per la vita. Lo ringraziamento anche per la sua capacità di rialzarsi dopo i suoi errori”. Presenti alla cerimonia funerale di questa mattina la famiglia Cavalli al suo completo fra cui la moglie Sandra Bergman Nilsson ed i suoi sei figli. Proprio una delle figlie di Roberto Cavalli, Rachele, ha voluto ricordare la figura del padre nella parte conclusiva della cerimonia, sottolineando come la sua scomparsa sia stata rammentata e commemorata in tutto il mondo, e non mancando di sottolineare un rimpianto:”La città di Firenze non lo ha ricordato abbastanza e per come meritava”. Sempre Rachele Cavalli ha anticipando la notizia di come stasera allo stadio Franchi di Firenze, prima della gara di campionato fra Fiorentina e Genoa, un posto in tribuna autorità sarà lasciato libero e addobbato con dei fiori, proprio in ricordo del genitore, che era da sempre tifoso viola, e a lui saranno dedicati striscioni da parte di alcuni supporters gigliati. Fra i personaggi presenti questa mattina al funerale di Roberto Cavalli, vari i rappresentanti del mondo dello spettacolo, della moda, della politica e della comunità fiorentina, fra cui gli stilisti Roberto Scervino, Raffaello Napoleone, Leonardo Ferragamo, gli attori Paolo Ruffini e Leonardo Pieraccioni, il presentatore Carlo Conti, il dirigente calcistico Giancarlo Antognoni, l’ex modella Afef Jnifen, l’imprenditore Sandro Fratini, la vicesindaca di Firenze, Alessia Bettini e l’assessore al welfare di Palazzo Vecchio, Sara Funaro. Il senatore Matteo Renzi ha invece inviato un cuscino di fiori. L’ingresso e poi l’uscita del feretro dalla basilica di San Miniato a Monte a Firenze sono stati salutati da un lungo applauso. Il corpo di Roberto Cavalli per volontà dei familiari sarà cremato e le urne saranno conservate poi nella cappella di famiglia nel cimitero di San Miniato a Monte a Firenze.(ITALPRESS).

Foto: xb8