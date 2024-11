ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati hanno rintracciato e arrestato 7 persone, 4 uomini e 3 donne, riconosciute responsabili, a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo dell’attività finanziaria ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. I sette sono stati arrestati a seguito dalla sentenza emessa – e pronunciata nella serata di ieri 28 novembre 2024 – dalla Corte Suprema di Cassazione – Sez. VI penale, che ha esaminato il ricorso proposto da 7 imputati avverso la sentenza del 30.11.2023 della Corte di Appello di Roma – che ha sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio della Direzione Distrettuale Antimafia, riconoscendo l’articolo 416-bis per il “Clan Casamonica” – associazione mafiosa operante nella zona Appia – Tuscolana della città di Roma.

Alla luce di ciò, la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma ha delegato i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati per l’arresto delle 7 persone, condannate in via definitiva, che si trovavano tutte in libertà.

(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Carabinieri Roma