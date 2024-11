ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato dei delegati della Cassa geometri ha approvato il bilancio di previsione 2025 con un risultato economico positivo di 175,2 milioni. Prosegue la crescita dell’attività produttiva della categoria: nel 2024 si registra infatti, rispetto al precedente esercizio, un incremento dei redditi e del volume d’affari rispettivamente del +8,9% e del +8,7%. Si conferma dunque il trend positivo avviato nei precedenti esercizi sulla spinta degli interventi normativi varati dal Governo che hanno favorito gli investimenti di recupero del patrimonio edilizio privato italiano. Nel triennio precedente in totale si è concretizzato un aumento di reddito del 86,57%.

“Le buone previsioni degli indicatori di produttività – commenta il presidente di Cassa Geometri Diego Buono – è il segno di una categoria che continua a mostrarsi solida e capace di adattarsi ai cambiamenti imposti da un mercato in rapida evoluzione. Cassa Geometri prosegue nella sua missione per sostenere gli iscritti attraverso il rafforzamento dei servizi di previdenza, assistenza e welfare, cercando di coniugare l’obiettivo della sostenibilità nel medio-lungo periodo con la necessità di garantire l’adeguatezza delle prestazioni future. Ieri – aggiunge -, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2025, è giunta anche l’importante approvazione ministeriale della delibera che segna un ulteriore passo avanti verso una gestione previdenziale e assistenziale sempre più solida e orientata al futuro, rafforzando il ruolo della Cassa Geometri come punto di riferimento per la categoria e per la sostenibilità del sistema nel lungo periodo. Oggi la categoria si trova di fronte ad importanti sfide, in particolare, il geometra è chiamato a farsi parte attiva nel processo di transizione ecologica e nella rivoluzione digitale in atto e a confrontarsi con i cambiamenti apportati dall’innovazione tecnologica, per coglierne tutte le opportunità. A tal fine la Cassa si impegna per garantire agli iscritti iniziative di formazione professionale che ne promuovano le competenze trasversali e specialistiche”. Le entrate contributive per il 2025 si prevedono in 814 milioni. Il risultato della gestione previdenziale, stimato per l’esercizio 2025, presenta un saldo positivo di 154 milioni. Per quanto riguarda la gestione patrimoniale della Cassa, i dati previsionali di redditi e proventi patrimoniali per il 2025 evidenziano un risultato complessivo di gestione di 56,3 milioni, di cui 4,3 milioni relativi alla gestione immobiliare e 52 milioni relativi a quella mobiliare.

