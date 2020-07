Melvin Theuma, a cui era stato concesso il perdono presidenziale sul caso dell’assassinio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia uccisa il 16 ottobre 2017, è in ospedale dopo che ieri sera è stato trovato gravemente ferito nella sua casa a Swieqi. Aveva gravi ferite al collo, all’addome e al polso. E’ stato trovato in bagno, con una fessura nella gola e con ferite grave nell’addome e nel polso. Secondo il capo della polizia Angelo Gafà Theuma avrebbe tentato il suicidio, le ferite erano autoinflitte. A Theuma era stato concesso un perdono presidenziale lo scorso dicembre, quando era stato arrestato per una denuncia di riciclaggio di denaro. Aveva ammesso di essere stato un intermediario nell’assassinio di Daphne Caruana Galizia, e la sua testimonianza è servita a indagare su Yorgen Fenech, l’ex capo esecutivo del gruppo Tumas, accusato di essere la mente dell’omicidio. Questa mattina, la difesa di Fenech ha chiesto un’indagine sul caso di ieri sera. Questa mattina, Theuma avrebbe dovuto testimoniare sulle registrazioni non sono state trovate dalla polizia. La difesa di Fenech ha anche affermato che queste registrazioni sono tenute nascoste dalla polizia.

(ITALPRESS/MNA)