Case green, Spaziani Testa “La direttiva Ue va cambiata, no a diktat”

PALERMO (ITALPRESS) - "La direttiva europea 'case green' è stata modificata nel corso degli anni, grazie anche al nostro intervento come Confedilizia, per attenuare quelli che noi abbiamo visto subito come dei pericoli: era un provvedimento che imponeva interventi pesanti agli immobili italiani con grandi spese. Al momento c'è un obiettivo di riduzione del consumo di energia medio degli immobili, ma secondo noi è ancora molto pesante. Per questo abbiamo chiesto al governo di operare in Europa per modificare ulteriormente questo testo affinché ci possa essere come ricaduta italiana non un provvedimento impositivo e coercitivo, ma qualcosa che incentivi a fare interventi e non li imponga". Così il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, a margine del convegno "Diritto di Proprietà: Tutela e Incentivazione" che inaugura il ciclo di seminari di alta formazione dedicati alla protezione e promozione dei diritti immobiliari, che si è svolto nella sala convegni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. col3/gtr