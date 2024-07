MILANO (ITALPRESS) – Lavorare a contatto con la natura e con gli animali nelle Alpi lombarde. Ora si può partecipando ai corsi patrocinati da ERSAF (L’Ente Regionale dei Servizi all’Agricoltura e Foreste di Regione Lombardia) e organizzati da CESVIP Lombardia a dall’ITS Agrorisorse. Sono professioni che permettono di dedicarsi a un patrimonio unico di Regione: quello dei formaggi.

Due sono i corsi per ‘Operatore Casaro d’Alpeggio e per caseifici aziendali di basè. Il primo si svolgerà dal 14 al 25 ottobre in due sedi. All’Agriturismo ‘La Cà vecià di San Cassiano Valchiavenna (Sondrio) si terranno le lezioni teoriche; al caseificio dell’azienda agricola Barelli Gabriele di Samoloco (Sondrio) quelle pratiche. Il secondo si svolgerà dal 28 ottobre al 8 novembre 2024 Le lezioni teoriche si terranno presso la Sala Torre Federici, a Vezza d’Oglio (Brescia). Le esercitazioni pratiche saranno svolte presso il caseificio dell’azienda agricola di Gregorini Luana sempre a Vezza d’Oglio. Si tratta di corsi professionali di 76 ore (9,5 giornate a tempo pieno) rivolti ad alpeggiatori o aspiranti tali, che trasformano il latte in malga, ma anche ad operatori di caseifici aziendali, che producono formaggi molli e stagionati. I docenti forniranno competenze di tecnologia di produzione casearia, stagionatura, affinamento e confezionamento, conservazione dei prodotti caseari, difetti visivi e sensoriali e azioni correttive nei formaggi, norme igienico sanitarie dalla mungitura alla caseificazione e alla vendita, tecniche di alpeggio, prati e pascoli di montagna, sanità del bestiame dal fondovalle all’alpeggio. Ampio spazio sarà dedicato ad esercitazioni di caseificazione per produzione di formaggio tipo caciotta, tipo monte, taleggio, canestrato, caprino, burro, ricotta. Sempre nelle stesse sedi di Vezza D’Oglio si terrà ancora il ‘1° Corso di perfezionamento operatore casaro d’alpeggio e per caseifici aziendalì, dal 11 novembre al 15 novembre 2024, sarà di 40 ore (5 giornate a tempo pieno) ed è rivolto ad operatori di caseifici aziendali, che hanno frequentato i corsi di base. Saranno fornite competenze di tecnologia specifiche di produzione casearia, stagionatura, tecniche di alimentazione-qualità dei foraggi (erba, fieno, insilati). Ampio spazio sarà dedicato ad esercitazioni di caseificazione per produzione di formaggio tipo mozzarella fior di latte da fermentazione, erborinati da latte di capra, e con crosta a muffa bianca tipo Briè.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stamp Ersal