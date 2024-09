ROMA (ITALPRESS/MNA) – L’8 e il 9 ottobre 2024, a Casablanca si terrà il Digital African Summit (ADS 2024), evento che riunirà i principali attori del settore digitale africano. Il tema centrale di questa sesta edizione sarà l’intelligenza artificiale (AI), annuncia Youssef Cheikhi, presidente del Groupement des Advertisers du Maroc (GAM) che organizza l’evento, vista attraverso le sfide e le opportunità per lo sviluppo futuro dell’Africa.

Sono attesi 3.000 partecipanti e 70 relatori, di cui il 40% donne. Queste previsioni segnano un aumento significativo rispetto all’anno precedente, quando l’ADS aveva riunito più di 2.800 partecipanti provenienti da 47 paesi, tra cui 27 africani e 65 esperti internazionali.

L’AI rappresenta una grande promessa di innovazione, specialmente per i giovani, ma comporta anche rischi significativi, come la creazione di disuguaglianze sociali. In particolare, l’Africa è esposta al rischio di un divario digitale sempre più ampio. Il Marocco e l’Africa devono padroneggiare questa tecnologia per garantirsi un ruolo di leadership nella nuova era digitale, ma ciò richiede politiche inclusive e misure di sicurezza.

L’Interpol ha recentemente evidenziato il pericolo crescente legato all’uso dell’AI da parte dei criminali informatici, soprattutto tramite sofisticate tecniche di phishing e truffe online, un tema che sarà al centro delle discussioni dell’evento. ADS 2024 si focalizzerà sull’AI, sulle sue potenzialità di sviluppo per settori come l’e-commerce e il marketing, e sulle precauzioni necessarie per evitare abusi tecnologici.

La continua evoluzione dell’ADS dimostra il desiderio degli organizzatori di rafforzare l’integrazione digitale dell’Africa e incoraggiare le sinergie tra i paesi africani per affrontare le sfide comuni dello sviluppo digitale. La svolta panafricana segnata da questo evento di mobilitazione non si limita ad un semplice cambio di nome, ma si traduce in un ripensamento degli obiettivi e delle aspettative di questo evento, divenuto un appuntamento imperdibile per decisori, imprenditori, investitori, e lettori digitali.

Il summit, oltre a essere una vetrina d’innovazione, sarà un “catalizzatore di creatività”, con la partecipazione di aziende come Google e TikTok. Verranno anche presentati gli African Digital Awards, un riconoscimento per le campagne digitali più innovative nel continente. Questi premi, creati per premiare l’eccellenza in campo digitale, onoreranno iniziative, aziende e attori che contribuiscono allo sviluppo dell’ecosistema digitale africano. Queste distinzioni mirano a incoraggiare lo sviluppo di un’economia digitale inclusiva e sostenibile in Africa. Il summit invita infine a riflettere su come l’Africa possa trarre il massimo vantaggio dall’AI, mantenendo un equilibrio tra innovazione e sicurezza.

Oltre a conferenze e panel, saranno organizzate sessioni di networking, workshop e dimostrazioni di soluzioni digitali innovative, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di condividere le proprie esperienze, sviluppare partnership e scoprire le ultime tendenze e innovazioni tecnologiche.

Tra le novità di quest’anno, il “Giardino Digitale”. Questo hub tecnologico sarà dedicato alle startup innovative che avranno un’inaspettata opportunità di presentare le proprie soluzioni e prodotti ad un pubblico di investitori, partner e potenziali clienti.

