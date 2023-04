Caruso “Cancelleri in Forza Italia? Siamo un partito aperto”

"Guardiamo a quanti mostrano interesse verso i nostri valori, la moderazione, il civismo". Così Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, a proposito dei boatos sull'ingresso in Forza Italia di Giancarlo Cancelleri, ex leader del Movimento 5 Stelle in Sicilia. xl7/sat/red