LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Yorgen Fenech, accusato di essere il mandante dell’assassinio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, era pronto a fuggire in Sicilia, per poi raggiungere il Sud della Francia. E’ quanto emerso da un’udienza preliminare in cui la polizia ha presentato delle prove sul caso. Secondo una chat su Whatsapp iniziata il 18 novembre 2019 e tracciata dagli investigatori, Fenech in una comunicazione con uno zio avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare Malta.

In quel periodo la polizia maltese temeva che l’uomo progettasse una fuga. In un messaggio, Jorgen Fenech aveva chiesto allo zio di prendersi cura dei suoi figli.

Un’altra chat è stata scoperta con il capo esecutivo dell’aeroporto internazionale di Malta, nella quale Jorgen Fenech ha chiesto una partenza “discreta” dal Paese.

Yorgen Fenech è stato arrestato dalla polizia maltese il 20 novembre 2019, dopo che le motovedette delle Forze Armate di Malta avevano intercettato il suo yacht in partenza dal porto di Portomaso, a Saint Julians.

