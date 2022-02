Carrozza “Il Pnrr un’occasione anche per i dottorati di ricerca”

"Il Pnrr può essere un percorso per capire come il dottorato e la ricerca disruptive possono cambiare anche l'organizzazione delle imprese". Lo ha detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, a margine della presentazione di un rapporto sulla ricerca in Italia. tan/sat/mrv/red