Ultimo saluto a Raffaella Carrà nella basilica di Santa Maria in Aracoeli. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha accolto la bara di legno spoglio, ultima volontà della regina della tv scomparsa il 5 luglio scorso a 78 anni, accompagnata da un lungo applauso. “Raffaella è indimenticabile, Roma era diventata la sua città e noi romani non la dimenticheremo – afferma il primo cittadino – Oggi l’Italia si ferma per rendere onore a una grande donna, icona del nostro Paese e non solo all’interno dei confini

nazionali”. Terminata la cerimonia, il feretro ha lasciato la basilica accompagnato da un applauso infinito. Tantissime le persone che hanno assistito alla funzione dal maxi schermo allestito in piazza del

Campidoglio e che hanno intonato le canzoni della regina della tv.

