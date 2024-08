Caro-scuola, nuova stangata in arrivo

ROMA (ITALPRESS) - Anche quest’anno sta per abbattersi sulle famiglie italiane la consueta “stangata” di settembre legata all’acquisto di libri e materiale scolastico per alunni e studenti. Lo fa sapere il Codacons, che ha calcolato come tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari l’esborso complessivo per il 2024/2025 può arrivare a 1.300 euro a studente. Per quanto riguarda il materiale scolastico, in base alle prime stime i beni che registrano i maggiori rincari sono zaini, diari e astucci “griffati”, ossia prodotti legati a marchi molto richiesti da giovani e giovanissimi, i cui listini seguono l’andamento della domanda: in questo caso nei negozi specializzati, fisici e o online, gli aumenti possono raggiungere anche il 15% rispetto allo scorso anno. Più contenuti, e nell’ordine del 3%, i rincari dei prodotti scolastici non di marca e non legati a cartoni animati, squadre di calcio o personaggi famosi. Previsti incrementi anche per i libri, avvisa il Codacons: l’Istat ha registrato infatti nell’ultimo mese aumenti medi del 4,9% sul 2023 per i testi scolastici. fsc/mrv