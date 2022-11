Caro bollette, Schifani “La Sicilia farà la propria parte”

"Sto dalla vostra parte oltre che come presidente della Regione anche come cittadino e gli uffici stanno lavorando alla moratoria Irfis. Verrà sospeso il pagamento della quota capitale della rata in scadenza del mese di dicembre dei mutui". Lo ha detto il governatore Renato Schifani incontrando, a Palazzo d'Orléans, una delegazione delle associazioni promotrici del corteo contro il caro-bollette a Palermo. vbo/gtr