Caro bollette, 4 mln di famiglie in difficoltà

Caro bollette, 4 mln di famiglie in difficoltà

Prima il Covid, ora il caro bollette, il forte rincaro generale dei prezzi e dei carburanti stanno mettendo a dura prova la tenuta economica delle famiglie italiane, in particolar modo di quelle che si trovano nella condizione di povertà energetica. Secondo un’elaborazione dell'Ufficio studi della CGIA, si stima che in Italia ci siano 4 milioni di nuclei in difficoltà. sat/gtr