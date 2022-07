ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – Nono posto per Sara Carnicelli, portacolori dell’Athletica Vaticana, nella mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo a Orano, in Algeria. In una gara fortemente condizionata dal caldo e su un percorso duro, vittoria per l’italiana Giovanna Epis davanti alle marocchine Hanane Qallouj e Rkia El Moukim. Carnicelli, che un anno fa era ferma dopo una operazione al piede, lo scorso 11 giugno è arrivata terza nei 5000 metri ai Campionati dei Piccoli Stati d’Europa a Malta. Nel suo sorriso dopo 21km corsi con un grande caldo, nella sua umiltà (“Spero di non avervi deluso”) e dolcezza (“Vi voglio bene”) c’è lo stile di Athletica Vaticana, indicato da Papa Francesco e testimoniato anche ai grandi livelli internazionali.

