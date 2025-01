ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Corso Mascherato Inaugurale del Carnevale di Viareggio 2025, in programma sabato 8 febbraio, la Fondazione Carnevale conferirà lo speciale riconoscimento Burlamacco per la cultura ad Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae. “Un riconoscimento per il suo straordinario impegno e la sua visione lungimirante nel promuovere e valorizzare l’eccellenza culturale italiana – si legge in una nota -. Cultura Italiae è una piattaforma innovativa che unisce il mondo della cultura, dello sport, dell’innovazione, delle arti, dell’impresa e delle professioni, mettendo in campo un’energia collettiva capace di dare vita a progetti concreti volti a promuovere il nostro Paese come un faro di merito e di qualità. Sotto la guida di Angelo Argento, l’associazione ha saputo non solo offrire una visione del futuro della cultura come volano economico e sociale, ma anche sviluppare iniziative in grado di influenzare positivamente la collettività e la pubblica amministrazione, stimolando un cambiamento culturale fondato sull’etica, sulla sostenibilità e sull’intelligenza progettuale”, spiega ancora il Carnevale di Viareggio, che “attento da sempre a riconoscere meriti nell’ambito della promozione e salvaguardia del patrimonio culturale, conferisce questo premio per sottolineare non solo la leadership di Angelo Argento in Cultura Italiae, ma anche e soprattutto il suo impegno costante nel trasformare la cultura in uno strumento di crescita, di sviluppo economico e di affermazione internazionale per l’Italia. La sua dedizione alla costruzione di uno spazio collettivo di impegno civico e sociale, che riunisce oltre 6.500 persone, e la sua visione di un’Italia che si afferma come superpotenza culturale, rappresentano il motore che alimenta il progresso e l’innovazione della nostra società. Con questo premio, la Fondazione Carnevale di Viareggio intende celebrare il valore di chi, come Angelo Argento, lavora instancabilmente per far brillare l’Italia nel panorama mondiale, mostrando al contempo che la cultura è un elemento imprescindibile per il futuro del nostro Paese”, conclude la nota.

