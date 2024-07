ROMA (ITALPRESS) – La decisione non è stata semplice, arrivata a metà stagione, nel corso di un mercato piloti “particolarmente complesso per vari motivi”. Così, con la pausa estiva del Mondiale di F1 è arrivato anche l’annuncio di Carlo Sainz: “Entrerò a far parte della Williams Racing dal 2025 in poi”. Il pilota spagnolo, che a fine stagione lascerà la Ferrari per far posto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, mette fine, dunque, alle continue domande sul suo futuro, che dal 1° febbraio scorso, giorno dell’annuncio del britannico con la Rossa, hanno accompagnato la sua ultima stagione con la scuderia di Maranello. “Sono pienamente convinto che la Williams sia il posto giusto per me, per continuare il mio viaggio in F1 e sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte di un team così storico e di successo, dove molti dei miei eroi d’infanzia hanno guidato, lasciando il segno nel nostro sport”. Con la Williams il 29enne spagnolo ha siglato un accordo di due anni con possibilità di estensione. Oltre ad essere stato l’unico pilota a interrompere il dominio Red Bull nel 2023, con la vittoria a Singapore, nella stagione in corso Sainz ha trionfato in Australia, appena dieci giorni dopo l’operazione per appendicite, ed è salito altre

quattro volte sul podio con la Ferrari.

L’obiettivo è chiudere al meglio con la Rossa, per poi concentrarsi sulla Williams e “riportarla in prima linea. Una sfida che accolgo con entusiasmo e positività. Sono

convinto che questo team abbia tutti gli ingredienti giusti per fare di nuovo la storia e a partire dal 1° gennaio darò il massimo. Williams è sinonimo di tradizione e corse pure, le

fondamenta del progetto che ci attende sono molto solide e non vedo l’ora di farne parte a partire dal prossimo anno”, ha detto ancora Sainz. “L’ingresso di Carlos in Williams è una forte dichiarazione di intenti da entrambe le parti. Carlos ha dimostrato più e più volte di essere uno dei piloti più talentuosi in griglia, con un pedigree vincente, e questo sottolinea la strada ascendente che stiamo seguendo. Carlos porta non solo esperienza e prestazioni, ma anche una forte determinazione a tirare fuori il meglio dal team e dalla macchina: la combinazione è perfetta”, ha detto James Vowles, team principal della scuderia britannica. Sainz correrà al fianco di Alex Albon, mentre saluterà il team Logan Sargeant. “Con Alex e Carlos avremo una delle formazioni di piloti più formidabili in griglia e con una grande

esperienza per guidarci nel 2026, nell’era dei nuovi regolamenti. Voglio anche ringraziare Logan per tutto quello che ha fatto per la squadra e so che continuerà a lottare duramente per noi nelle prossime gare”, ha concluso Volwes.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

