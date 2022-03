Carenze igieniche, chiusi 10 ambulatori veterinari

Chiusi 10 ambulatori veterinari e sanzionati 178. È l'esito dell'operazione condotta in tutta Italia dai carabinieri del Nas a tutela degli animali domestici. I 10 provvedimenti di sospensione sono stati eseguiti tra le province di Salerno (4), Latina (2), Avellino, Catania, Reggio Calabria e Torino in quanto gli ambulatori operavano senza autorizzazioni e in condizioni igieniche e strutturali incompatibili con l'esercizio della cura e del benessere degli animali. mgg/gtr